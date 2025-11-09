Може дійти навіть до протестів: економіст назвав найбільш провальну галузь промисловості РФ

Під час повномасштабного вторгнення Росія перевела свою економіку на військові рейки. Відповідно, ті галузі, які не працюють на війну, не розвиваються і навіть стають збитковими.

Страждають від цього саме росіяни, які залишились без роботи. Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зазначивши, що такі проблеми можуть перерости у протести.

Дивіться також Дві країни НАТО кинулися рятувати НПЗ Росії від санкцій Трампа, – Politico

Якою є найбільш провальна галузь промисловості РФ?

За словами головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень, збитковою сферою в країні-агресорці стала вугільна галузь. Саме на видобування вугілля трималась уся економіка Росії, його постачали в Європу, яка з серпня 2022 року обмежила закупівлю.

Після цього країна-агресорка покладала надію на постачання вугілля у Китай, але в цій країні його достатньо. Через це в Росії вже припускали закриття шахт. Водночас, на думку Уса, забувати про соціальну роль шахтарів було б помилкою.

Це та верства суспільства, яка налаштована на протести, яка недоотримує гроші. Це великий ризик для Росії,

– наголосив він.

Крім нафтової галузі, у цей список можна віднести сфери, які потребують дешевої робочої сили. Наприклад, мовиться про водіїв карет швидкої допомоги у віддалених регіонах Росії, які підписали контракти і пішли воювати проти України.

Цікаво! Найбільший російський виробник бронетехніки, танків і вантажних вагонів "Уралвагонзавод" планує скоротити близько 10% працівників до лютого 2026 року, зменшивши штат на 50% у деяких підрозділах. Тим, хто потрапить під скорочення, обіцяють виплати у розмірі до трьох середніх місячних зарплат.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень додав, що в країні-агресорці через війну не вистачає і співробітників автомобілебудівних заводів, заводів із машинобудування сільськогосподарської техніки. Через брак коштів у росіян меншають замовлення, тому страждає виробництво у таких сферах.

Проблеми з економікою в Росії: коротко