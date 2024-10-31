НБУ оставил учетную ставку по-прежнему: что будет с кредитами для украинцев
31 октября 2024, 14:48Читати новину українською
Правление НБУ решило оставить учетную ставку на прежнем уровне. Это уже третий раз, когда регулятор оставляет без изменений уровень ставки.
На каком уровне учетная ставка
Как сообщил 24 Канал со ссылкой на слова главы Нацбанка Андрей Пышный во время брифинга, учетная ставка с 1 ноября составит 13%.
Читайте также Новые условия бронирования, реформа МСЭК и выплаты по инвалидности: что изменится с 1 ноябряНапоминаем! В июне уровень ставки был понижен с 13,5% до 13%. В то же время в июле НБУ сохранил учетную ставку на этом же уровне, как и в сентябре.
Правление решило сохранить ставку на уровне 13%.Это решение в сочетании с поддержанием устойчивости валютного рынка позволит сохранить контроль над инфляционными ожиданиями, замедлить инфляцию в следующем году и в дальнейшем вернуть ее к цели 5%.
Кроме того, Пышный добавил, что в последние месяцы инфляция ожидаемо росла. Это происходило несколько быстрее, чем прогнозировалось.
В сентябре инфляция ускорилась до 8,6% в годовом измерении и, по оценкам НБУ, в дальнейшем росла в октябре,
– рассказал глава НБУ.