НБУ оставил учетную ставку по-прежнему: что будет с кредитами для украинцев

Правление НБУ решило оставить учетную ставку на прежнем уровне. Это уже третий раз, когда регулятор оставляет без изменений уровень ставки.

На каком уровне учетная ставка

Как сообщил 24 Канал со ссылкой на слова главы Нацбанка Андрей Пышный во время брифинга, учетная ставка с 1 ноября составит 13%.

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Андрей Пышный Глава Нацбанка Правление решило сохранить ставку на уровне 13%.Это решение в сочетании с поддержанием устойчивости валютного рынка позволит сохранить контроль над инфляционными ожиданиями, замедлить инфляцию в следующем году и в дальнейшем вернуть ее к цели 5%.

В июне уровень ставки был понижен с 13,5% до 13%. В то же время в июле НБУ сохранил учетную ставку на этом же уровне, как и в сентябре.

Кроме того, Пышный добавил, что в последние месяцы инфляция ожидаемо росла. Это происходило несколько быстрее, чем прогнозировалось.

В сентябре инфляция ускорилась до 8,6% в годовом измерении и, по оценкам НБУ, в дальнейшем росла в октябре,

– рассказал глава НБУ.

Что такое учетная ставка Уровень учетной ставки является ориентиром стоимости денег в экономике страны. То есть, если учетная ставка растет, тогда валюта стоит дороже. По этому принципу кредиты для населения также становятся более дорогими.

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