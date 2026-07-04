Неоднократно становился целью: остановил работу газодобывающий объект "Нафтогаза" на Полтавщине

Утром в субботу, 4 июля, российские войска провели атаку на газодобывающий объект "Нафтогаза" в Полтавской области. После вражеского удара на месте вспыхнул пожар.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

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Каковы последствия удара по Полтавской области?

"Нафтогаз" сообщил, что после атаки работа предприятия остановлена, однако оценить масштабы повреждений пока невозможно.

К счастью, все работники вовремя укрылись и не пострадали.

Как отметили в пресс-службе, этот объект уже неоднократно становился целью российских атак: враг систематически наносит удары по газодобыче, пытаясь сократить добычу газа в Украине и затруднить подготовку к отопительному сезону.

Ранее глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич также сообщал, что утром российские дроны провели атаку на одно из промышленных предприятий в Полтавском районе.

Напомним, этой ночью оккупанты нанесли удар по Украине баллистической ракетой "Искандер-М", управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 86 ударными БПЛА. По предварительной информации, силам ПВО удалось сбить 69 дронов.

Помимо Полтавской области, ночью под ударом также оказалась Одесская область, в результате атаки там возник пожар в складском здании с продуктами питания. К сожалению, два человека пострадали, им оказывается необходимая помощь. Сейчас на месте атаки работают все соответствующие службы, а правоохранительные органы фиксируют очередное военное преступление.