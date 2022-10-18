Это будет катастрофа, – эксперт о последствиях вероятных ударов по атомным электростанциям
Враг и дальше пытается дестабилизировать энергетическую инфраструктуру Украины. Возможны удары не только по ТЭЦ, но и по атомным электростанциям. Нужно быть готовым ко всему. Что ждет украинцев после ударов по АЭС, читайте в тексте.
Для того чтобы вызвать серьезные проблемы с энергоснабжением, не нужно разрушать полностью АЭС, достаточно даже просто частично вывести из строя оборудование, рассказывает в комментарии 24 каналу Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий.
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Энергетическая катастрофа для Украины
Практически 70% электроэнергии в Украине производится АЭС. В случае разрушения энергогенерирующих мощностей атомной электростанции потенциальный ущерб может быть втрое больше, чем при разрушении ТЭС или ТЭЦ.
Без учета Запорожской АЭС у Украины есть девять энергоблоков атомных электростанций. Если, например, четыре из них остановятся, то в лучшем случае это будет означать фактический блекаут для Украины. Это будет крушение. И здесь главное – чтобы не посыпалась энергосистема. Это не секрет ни для кого.
Что несет угрозу
Эксперт надеется, что АЭС защищены от ракет лучше ТЭС и ТЭЦ. В случае с атомными электростанциями угрозу несет:
- повреждение распределительных сетей;
- линий электропередач;
- оборудование, отвечающее за охлаждение атомных реакторов АЭС;
Теоретически можно воспользоваться аварийной помощью из-за границы. Но ни Польша, ни Венгрия, ни Румыния не способны обеспечить Украине поставки электроэнергии в достаточном объеме.
Эти страны сами энергодефицитны. Кроме того, следует учитывать существующие технические ограничения пропускной способности трансграничных электросетей,
– добавил Юрий Корольчук.
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Как прожить день без света
Если отключение электроэнергии только временное, то эксперты советуют запастись:
- Водой;
- Свечи и спички;
- Туристические принуждения: газовые горелки и лампы;
- Павербанками, батарейками, устройствами, позволяющими заряжать мобильные устройства от энергии солнца, аккумуляторными батареями. Не забывайте всегда держать свои мобильные устройства заряженными;
- Адаптер к зарядке в авто;
- Теплой одеждой, одеялами и обувью.
- Пригодится генератор.
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