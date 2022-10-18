Это будет катастрофа, – эксперт о последствиях вероятных ударов по атомным электростанциям

Враг и дальше пытается дестабилизировать энергетическую инфраструктуру Украины. Возможны удары не только по ТЭЦ, но и по атомным электростанциям. Нужно быть готовым ко всему. Что ждет украинцев после ударов по АЭС, читайте в тексте.

Для того чтобы вызвать серьезные проблемы с энергоснабжением, не нужно разрушать полностью АЭС, достаточно даже просто частично вывести из строя оборудование, рассказывает в комментарии 24 каналу Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий.

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Энергетическая катастрофа для Украины

Практически 70% электроэнергии в Украине производится АЭС. В случае разрушения энергогенерирующих мощностей атомной электростанции потенциальный ущерб может быть втрое больше, чем при разрушении ТЭС или ТЭЦ.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Без учета Запорожской АЭС у Украины есть девять энергоблоков атомных электростанций. Если, например, четыре из них остановятся, то в лучшем случае это будет означать фактический блекаут для Украины. Это будет крушение. И здесь главное – чтобы не посыпалась энергосистема. Это не секрет ни для кого.

Что несет угрозу

Эксперт надеется, что АЭС защищены от ракет лучше ТЭС и ТЭЦ. В случае с атомными электростанциями угрозу несет:

повреждение распределительных сетей;

линий электропередач;

оборудование, отвечающее за охлаждение атомных реакторов АЭС;

хотя бы на несколько дней будет означать, что

Теоретически можно воспользоваться аварийной помощью из-за границы. Но ни Польша, ни Венгрия, ни Румыния не способны обеспечить Украине поставки электроэнергии в достаточном объеме.

Эти страны сами энергодефицитны. Кроме того, следует учитывать существующие технические ограничения пропускной способности трансграничных электросетей,

– добавил Юрий Корольчук.

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Как прожить день без света

Если отключение электроэнергии только временное, то эксперты советуют запастись:

Водой;

Свечи и спички;

Туристические принуждения: газовые горелки и лампы;

Павербанками, батарейками, устройствами, позволяющими заряжать мобильные устройства от энергии солнца, аккумуляторными батареями. Не забывайте всегда держать свои мобильные устройства заряженными;

Адаптер к зарядке в авто;

Теплой одеждой, одеялами и обувью.

Пригодится генератор.

Наберите во все емкости воды. Это можно сделать даже если в квартире есть ванна. Это, прежде всего, важно для канализации, ведь нужно будет ходить в туалет;Он позволит решать вопросы электроэнергии в помещении. Однако это будет действовать только в случае, когда люди живут в частном доме. Ведь генератор на 40-ти квартирный подъезд стоит около 700 тысяч гривен и потребляет около 4,5 литра дизтоплива в час.



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