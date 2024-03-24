Могли быть больше: убытки из-за последних атак России достигают 100 миллионов евро, – Укрэнерго

В "Укрэнерго" рассказали, что последние атаки россиян нанесли ущерб компании на сумму около 100 миллионов евро. Однако они могли бы быть значительно больше, если бы не своевременная подготовка к такому сценарию.

Он назначил, что компания готовила как персонал, так и устанавливала укрепления для защиты энергообъектов. Если бы не эти меры, то убытки были бы в два раза больше.

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Последствия ударов

Председатель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что по предварительным подсчетам, чек за убытки, который будет предъявлен России за последние атаки, достигает не менее 90 – 100 миллионов евро. При этом речь идет лишь о высоковольтном оборудовании компании.

Однако, по словам Кудрицкого, к атакам готовились. В частности, был сформирован склад оборудования и материалов, проводилась подготовка персонала. Также на энергообъектах устанавливали инженерную защиту.

Очень важную роль сыграли инженерные укрепления на наших объектах, которые обустраивались совместно с областными военными администрациями и Государственным агентством по восстановлению. По предварительным оценкам, без этого повреждений могло быть вдвое больше, а последствия еще серьезнее,

– отметил глава "Укрэнерго".

Он отметил, что до конца суток "Укрэнерго" планирует завершить восстановительные работы на наиболее поврежденных объектах в западных, южных и центральных областях. В Харьковской, Днепропетровской и Одесской области ситуация остается сложной. Ремонтники работают над восстановлением снабжения.

Последствия атаки России