Во время ночной атаки 24 марта из-за падения обломков в Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередач.
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Экстренные отключения
Гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что в результате последних обстрелов в городе и районе применят экстренные отключения света.
По его словам, в настоящее время энергосистема имеет пониженную мощность и не выдерживает. Поэтому Укрэнерго приказало ограничить потребление.
Поначалу надеялись, что стабилизировать ситуацию удастся только за счет ограничения для бизнеса. Однако оказалось, что этого недостаточно и нужно вводить отключение для населения тоже.
В то же время по другим районам Днепропетровщины ситуация лучше, вчера заживили всех потребителей.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что без света остаются около 15 тысяч семей в Центрально-Городском, Долгинцевском и Металлургическом районах Кривого Рога.
Он подчеркнул, что все важные учреждения и объекты критической инфраструктуры будут работать от генераторов.
Следует заметить, что энергетика Днепропетровщины находилась под вражеским обстрелом ракетами и дронами и в ночь на 22 марта и 23 марта.
На Харьковщине и в Одесской области заработают графики отключений
- Кроме Кривого Рога, экстренные отключения будут введены для Одессы и Харькова. Так, в ДТЭК сообщили, что из-за увеличения электропотребления в вечерние пиковые часы по распоряжению НЭК Укрэнерго в Одессе вернут графики стабилизационных отключений.
- В то же время в Харькове и области до сих пор ситуация остается сложной в результате ракетного удара 22 марта. Тогда оккупанты разрушили все трансформаторные подстанции города. Повреждена также местная теплоэлектроцентраль. В настоящее время 200 тысяч абонентов в Харькове остаются без света. С 25 по 31 марта в области и областном центре заработает график почасового отключения света.
- Напомним, что в ночь на 24 марта россияне выпустили по Украине 29 крылатых ракет и 28 ударных дронов. Всего было уничтожено 43 вражеских цели. Под ударом противника снова оказались объекты энергетики.
- В частности, были поражены объекты "Нафтогаза" на Западе.