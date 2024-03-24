Во время ночной атаки 24 марта из-за падения обломков в Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередач.

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Экстренные отключения

Гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что в результате последних обстрелов в городе и районе применят экстренные отключения света.

По его словам, в настоящее время энергосистема имеет пониженную мощность и не выдерживает. Поэтому Укрэнерго приказало ограничить потребление.

Поначалу надеялись, что стабилизировать ситуацию удастся только за счет ограничения для бизнеса. Однако оказалось, что этого недостаточно и нужно вводить отключение для населения тоже.

В то же время по другим районам Днепропетровщины ситуация лучше, вчера заживили всех потребителей.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что без света остаются около 15 тысяч семей в Центрально-Городском, Долгинцевском и Металлургическом районах Кривого Рога.

Он подчеркнул, что все важные учреждения и объекты критической инфраструктуры будут работать от генераторов.

Справка: В YASNO заявили, что в результате последних обстрелов потеряно 50 процентов генерационных объектов группы ДТЭК. На восстановление уйдут не день, не неделя, и даже не месяц.

Следует заметить, что энергетика Днепропетровщины находилась под вражеским обстрелом ракетами и дронами и в ночь на 22 марта и 23 марта.

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