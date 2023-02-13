Потенциал для удешевления есть: сколько будут стоить бензин и дизель этой весной

Горючее за последний месяц существенно подешевело. Бензин упал в цене за месяц более чем на 4 гривны, а дизтопливо – более чем на 3 гривны. Будет ли дальше падать цена, узнавал 24 Канал.

Цена на топливо падает

Напомним, с 5 февраля 2023 года вступили в силу санкционные ограничения на российские нефтепродукты. Однако такие события не повлекли за собой панические настроения среди населения. Кроме того, цены на горючее не то, чтобы не поднялись, а наоборот начали падать.

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Как рассказал Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы "А-95", такое падение цен на топливо, которое наблюдаем сейчас, достаточно существенно.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" С начала года сеть "Укрнафта" снизила цены на бензин в среднем на 6 гривен, в остальные сети – на 4-5 гривен. Снижение по дизтопливо составляет в среднем 3–4 гривны. Такие темпы серьезные, и я вижу, что потенциал к удешевлению еще есть: где-то в размере до 2 гривен на литр.

Что будет с горючим этой весной

По словам эксперта, весной предпосылок для повышения цены на топливо пока нет.

Мы очень хорошо заходим этой весной, с большими запасами. Я не исключаю, что цена может и дальше падать,

– замечает Сергей Куюн.

Обратите внимание, что удешевление горючего происходит из-за того, что украинские сети создали рекордные запасы даже по сравнению с довоенными периодами.

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Какая цена горючего в Украине

По данным "Минфина" по состоянию на 13 февраля цена на бензин А-95 составляет 47,94 гривны за литр, бензин А-92 – 46,81 гривны, а дизельное топливо – 51,62 гривны.