Уклонение от налогов на 1,7 миллиарда гривен: будут судить руководителя крупного комбината

В Украине будут судить руководителя одного из крупнейших горно-обогатительных комбинатов, входящего в группу компаний беглого олигарха. Главу комбината обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 1,7 миллиарда гривен.

Что известно о преступлении и наказании?

Эти деньги бюджет недополучил в течение 2015–2017 годов, пишет 24 Канал со ссылкой на Офис Генпрокурора и Бюро экономической безопасности.

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По данным следствия, руководитель указанного комбината организовал схему уклонения от налогообложения. Он вносил ложные сведения в документы предприятия, в частности занижал цену железорудной продукции при экспорте нерезидентам, находящихся в странах Европы и Ближнего востока.

Сейчас в уголовном производстве досудебное расследование завершено. В частности Офисом Генпрокурора обвинительный акт в отношении этого руководителя горно-обогатительного комбината уже направлено в суд.

Заметьте! Детективы БЭБ сообщили о подозрении руководителю горно-обогатительного комбината по части 3 статьи 212, части 2 статьи 28, части 1 статьи 366 КУК (уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и в выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, совершенное по предварительному сговору группой лиц).