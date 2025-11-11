Удары Украины по России: приведет ли это к ослаблению экономики и изменению позиции Кремля
- Украина нанесла удары по крупнейшим энергетическим объектам России, что привело к выводу из строя 38% основных мощностей по переработке нефти.
- Российский экспорт энергоресурсов в сентябре упал на 26%, а экспорт газа находится на самом низком уровне за 50 лет.
Несмотря на то, что Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре, Украина также ведет собственную войну против энергетической российской инфраструктуры. Поэтому на начало октября в России было повреждено по меньшей мере 21 из 38 крупнейших объектов энергетики.
Как Украина наносит России энергетические потери?
Предполагается, что украинская кампания может привести к остановке военных действий, ведь еще несколько точных ударов, и военные цепи поставок и экономика Кремля могут сильно ослабнуть, передает 24 Канал со ссылкой на Time.
- С начала этого года было поражено не менее 13 российских нефтеперерабатывающих заводов, а дальше темпы украинских ударов существенно выросли.
- На начало октября уже поражено не менее 21 крупнейших объектов, а 38% основных мощностей России по переработке нефти было выведено из строя.
- Кроме того, недавно Украина в шестой раз поразила нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" в Волгограде. А Евросоюз планирует полностью прекратить импорт российского ископаемого топлива до конца 2027 года.
Дело в том, что Россия зависит от экспорта нефти и газа, ведь он составляет 50% ее госбюджета. Но в сентябре этого года российский экспорт энергоресурсов упал на примерно 26%.
А кроме этого экспорт газа находится на самом низком уровне за последние 50 лет, а общий объем переработки нефти – на самом низком уровне за последние 5 лет. На внутреннем рынке России даже ощущается дефицит топлива около 20%.
Интересно, что США может предоставлять разведывательные данные для Украины относительно ракетных атак по России, сообщают в Financial Times.
Что атакует Украина?
В ночь на 11 ноября Саратов в России подвергся атаке дронов. Это повлекло взрывы и пожар на местном НПЗ, а по данным местных властей, есть повреждения объектов инфраструктуры.
А в ночь на 8 ноября дроны атаковали несколько регионов России, в частности Волгоградскую, Саратовскую и Рязанскую области, вызвав взрывы и повреждения.
Также недавно БпЛА ударили по НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово, который входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора.