Удари України по Росії: чи призведе це до ослаблення економіки та зміни позиції Кремля
- Україна завдала ударів по найбільших енергетичних об'єктах Росії, що призвело до виведення з ладу 38% основних потужностей з переробки нафти.
- Російський експорт енергоресурсів у вересні впав на 26%, а експорт газу перебуває на найнижчому рівні за 50 років.
Попри те, що Росія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, Україна також веде власну війну проти енергетичної російської інфраструктури. Відтак на початок жовтня в Росії було пошкоджено щонайменше 21 з 38 найбільших об'єктів енергетики.
Як Україна завдає Росії енергетичних втрат?
Припускається, що українська кампанія може призвести до зупинки військових дій, адже ще кілька влучних ударів, й військові ланцюги постачання та економіка Кремля можуть сильно ослабнути, передає 24 Канал з посиланням на Time.
- З початку цього року було вражено щонайменше 13 російських нафтопереробних заводів, а далі темпи українських ударів суттєво зросли.
- На початок жовтня вже уражено щонайменше 21 найбільших об'єктів, а 38% основних потужностей Росії з переробки нафти було виведено з ладу.
- Крім того, нещодавно Україна вшосте уразила нафтопереробний завод "Лукойл" у Волгограді. А Євросоюз планує повністю припинити імпорт російського викопного палива до кінця 2027 року.
Річ у тім, що Росія залежить від експорту нафти та газу, адже він становить 50% її держбюджету. Але у вересні цього року російський експорт енергоресурсів впав на приблизно 26%.
А крім цього експорт газу знаходиться на найнижчому рівні за останні 50 років, а загальний обсяг переробки нафти – на найнижчому рівні за останні 5 років. На внутрішньому ринку Росії навіть відчувається дефіцит пального близько на 20%.
Цікаво, що США може надавати розвідувальні дані для України щодо ракетних атак по Росії, повідомляють в Financial Times.
Що атакує Україна?
У ніч на 11 листопада Саратов у Росії зазнав атаки дронів. Це спричинило вибухи та пожежу на місцевому НПЗ, а за даними місцевої влади, є пошкодження об'єктів інфраструктури.
А у ніч на 8 листопада дрони атакували кілька регіонів Росії, зокрема Волгоградську, Саратовську та Рязанську області, спричинивши вибухи та пошкодження.
Також нещодавно БпЛА вдарили по НПЗ "Лукойл-Нижнєгороднафтооргсинтез" у Кстово, який входить до найбільших нафтопереробних заводів країни-агресорки.