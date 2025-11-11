Як Україна завдає Росії енергетичних втрат?
Припускається, що українська кампанія може призвести до зупинки військових дій, адже ще кілька влучних ударів, й військові ланцюги постачання та економіка Кремля можуть сильно ослабнути, передає 24 Канал з посиланням на Time.
Читайте також Життя за графіками: які області матимуть менше проблем із відключеннями світла
- З початку цього року було вражено щонайменше 13 російських нафтопереробних заводів, а далі темпи українських ударів суттєво зросли.
- На початок жовтня вже уражено щонайменше 21 найбільших об'єктів, а 38% основних потужностей Росії з переробки нафти було виведено з ладу.
- Крім того, нещодавно Україна вшосте уразила нафтопереробний завод "Лукойл" у Волгограді. А Євросоюз планує повністю припинити імпорт російського викопного палива до кінця 2027 року.
Річ у тім, що Росія залежить від експорту нафти та газу, адже він становить 50% її держбюджету. Але у вересні цього року російський експорт енергоресурсів впав на приблизно 26%.
А крім цього експорт газу знаходиться на найнижчому рівні за останні 50 років, а загальний обсяг переробки нафти – на найнижчому рівні за останні 5 років. На внутрішньому ринку Росії навіть відчувається дефіцит пального близько на 20%.
Цікаво, що США може надавати розвідувальні дані для України щодо ракетних атак по Росії, повідомляють в Financial Times.
Що атакує Україна?
У ніч на 11 листопада Саратов у Росії зазнав атаки дронів. Це спричинило вибухи та пожежу на місцевому НПЗ, а за даними місцевої влади, є пошкодження об'єктів інфраструктури.
А у ніч на 8 листопада дрони атакували кілька регіонів Росії, зокрема Волгоградську, Саратовську та Рязанську області, спричинивши вибухи та пошкодження.
Також нещодавно БпЛА вдарили по НПЗ "Лукойл-Нижнєгороднафтооргсинтез" у Кстово, який входить до найбільших нафтопереробних заводів країни-агресорки.