Как Украина наносит России энергетические потери?

Предполагается, что украинская кампания может привести к остановке военных действий, ведь еще несколько точных ударов, и военные цепи поставок и экономика Кремля могут сильно ослабнуть, передает 24 Канал со ссылкой на Time.

Читайте также Жизнь по графикам: какие области будут иметь меньше проблем с отключениями света

С начала этого года было поражено не менее 13 российских нефтеперерабатывающих заводов, а дальше темпы украинских ударов существенно выросли.

На начало октября уже поражено не менее 21 крупнейших объектов, а 38% основных мощностей России по переработке нефти было выведено из строя.

Кроме того, недавно Украина в шестой раз поразила нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" в Волгограде. А Евросоюз планирует полностью прекратить импорт российского ископаемого топлива до конца 2027 года.

Дело в том, что Россия зависит от экспорта нефти и газа, ведь он составляет 50% ее госбюджета. Но в сентябре этого года российский экспорт энергоресурсов упал на примерно 26%.

А кроме этого экспорт газа находится на самом низком уровне за последние 50 лет, а общий объем переработки нефти – на самом низком уровне за последние 5 лет. На внутреннем рынке России даже ощущается дефицит топлива около 20%.

Интересно, что США может предоставлять разведывательные данные для Украины относительно ракетных атак по России, сообщают в Financial Times.

Что атакует Украина?