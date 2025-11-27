В ЦПД объяснили, экспортирует ли Украина электричество в ЕС и почему населению выключают свет
- Центр противодействия дезинформации заявил, что информация об экспорте электроэнергии Украиной в ЕС является фейковой.
- Наличие графиков отключений света в Украине вызвано российскими атаками на энергетическую инфраструктуру, а не экспортом электричества.
В сети распространяется информация о якобы экспорте украинского электричества в страны Евросоюза. Мол, из-за этого население страны столкнулось с отключениями света.
Экспортирует ли Украина электроэнергию?
Однако эта информация является фейковой, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Читайте также "Больно смотреть": AP показало масштабы разрушений газовой инфраструктуры Украины
Враждебные TG-каналы распространяют видео с "инфографиками", на которых показано, что Украина якобы экспортирует электроэнергию в ЕС, даже несмотря на массовые отключения света,
– говорится в сообщении.
Но на самом деле это не так. В Минэнерго сообщили, что Украина не экспортирует электроэнергию.
Вся доступная генерация в стране сейчас направлена исключительно на покрытие внутреннего потребления. А то, что выдают за якобы "экспорт", на самом деле является техническими перетоками между странами в пределах объединенной европейской энергосистемы.
Это естественный процесс, обусловлен законами физики, а не торговля электроэнергией,
– объяснили в Центре противодействия дезинформации.
Единственная причина, по которой в Украине отключают свет, – это российские атаки по энергетической инфраструктуре. Именно из-за уничтожения энергоблоков, подстанций и сетей возникает дефицит.
Заметьте! Он который заставляет операторов применять графики отключений.
Будет ли положительная динамика по отключениям света?
Александр Харченко, директор Центра исследования энергетики, сообщил, что энергетическая система в стадии восстановления после атак. В частности на этой неделе ожидается положительная динамика.
Кроме того, Киев увеличил объемы электроэнергии. Теперь страна может импортировать до 2,3 гигаватта электроэнергии.
Обратите внимание! Однако есть нюанс – цены значительно выросли. Поэтому электроэнергия не может быть дешевой.
Что еще следует знать об отключении света?
Худшая ситуация с электроэнергией сейчас в прифронтовых и приграничных регионах. Речь идет Сумы, Полтаву, Харьков, Донецкую область.
Также есть проблемы в Черниговской, Днепропетровской и Запорожской области. Еще есть трудности с отключениями света в Одессе.