В ЦПД объяснили, экспортирует ли Украина электричество в ЕС и почему населению выключают свет

В сети распространяется информация о якобы экспорте украинского электричества в страны Евросоюза. Мол, из-за этого население страны столкнулось с отключениями света.

Экспортирует ли Украина электроэнергию?

Однако эта информация является фейковой, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Враждебные TG-каналы распространяют видео с "инфографиками", на которых показано, что Украина якобы экспортирует электроэнергию в ЕС, даже несмотря на массовые отключения света,

– говорится в сообщении.

Но на самом деле это не так. В Минэнерго сообщили, что Украина не экспортирует электроэнергию.

Вся доступная генерация в стране сейчас направлена исключительно на покрытие внутреннего потребления. А то, что выдают за якобы "экспорт", на самом деле является техническими перетоками между странами в пределах объединенной европейской энергосистемы.

Это естественный процесс, обусловлен законами физики, а не торговля электроэнергией,

– объяснили в Центре противодействия дезинформации.

Единственная причина, по которой в Украине отключают свет, – это российские атаки по энергетической инфраструктуре. Именно из-за уничтожения энергоблоков, подстанций и сетей возникает дефицит.

Будет ли положительная динамика по отключениям света?

Александр Харченко, директор Центра исследования энергетики, сообщил, что энергетическая система в стадии восстановления после атак. В частности на этой неделе ожидается положительная динамика.

Кроме того, Киев увеличил объемы электроэнергии. Теперь страна может импортировать до 2,3 гигаватта электроэнергии.

Что еще следует знать об отключении света?