У ЦПД пояснили, чи експортує Україна електрику до ЄС та чому населенню вимикають світло
- Центр протидії дезінформації заявив, що інформація про експорт електроенергії Україною до ЄС є фейковою.
- Наявність графіків відключень світла в Україні спричинена російськими атаками на енергетичну інфраструктуру, а не експортом електрики.
У мережі шириться інформація про нібито експорт української електрики до країни Євросоюзу. Мовляв, через це населення країни зіткнулося з відключеннями світла.
Чи експортує Україна електроенергію?
Однак ця інформація є фейковою, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Ворожі TG-канали поширюють відео з "інфографіками", на яких показано, що Україна буцімто експортує електроенергію до ЄС, навіть попри масові відключення світла,
– йдеться у повідомленні.
Але насправді це не так. У Міненерго повідомили, що Україна не експортує електроенергію.
Уся доступна генерація в країні зараз спрямована виключно на покриття внутрішнього споживання. А те, що видають за нібито "експорт", насправді є технічними перетоками між країнами в межах об’єднаної європейської енергосистеми.
Це природний процес, зумовлений законами фізики, а не торгівля електроенергією,
– пояснили у Центрі протидії дезінформації.
Єдина причина, через яку в Україні відключають світло, – це російські атаки по енергетичній інфраструктурі. Саме через знищення енергоблоків, підстанцій і мереж виникає дефіцит.
Зауважте! Він який змушує операторів застосовувати графіки відключень.
Чи буде позитивна динаміка щодо відключень світла?
Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики, повідомив, що енергетична система в стадії відновлення після атак. Зокрема цього тижня очікується позитивна динаміка.
Крім того, Київ збільшив об’єми електроенергії. Тепер країна може імпортувати до 2,3 гігавата електроенергії.
Зверніть увагу! Однак є нюанс – ціни значно виросли. Тому електроенергія не може бути дешевою.
Що ще слід знати про відключення світла?
Найгірша ситуація з електроенергією наразі у прифронтових та прикордонних регіонах. Йдеться Суми, Полтаву, Харків, Донецьку область.
Також є проблеми у Чернігівській, Дніпропетровській та Запорізькій області. Ще є труднощі з відключеннями світла в Одесі.