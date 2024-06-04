Что с экспортом сахара в Украине

Как сообщила председатель совета директоров ассоциации Национальной ассоциации сахарников Украины Яна Кавушевская, по итогам мая Украина экспортировала 65% сахара в ЕС и 35% в другие страны. В прошлом месяце общий объем достиг рекордных 108 тысяч тонн.

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Экспорт сахара считается достаточно удачным, ведь положительно проявляется даже несмотря на экспортные ограничения.

30 мая правительство ввело ограничения на экспорт украинского сахара в ЕС, но радует то, что наши производители восстановили пути не только в Европу, но и на мировой рынок, в частности, в страны Средиземноморья и западной Африки,

– говорит Яна Кавушевская.

Учитывая то, что ситуация с сахарной свеклой в прошлом году была неплохой, считается, что сахарная свекла и в дальнейшем будет оставаться в тройке лидеров по рентабельности и может стать хорошей заменой зерновых.

Сколько сейчас стоит сахар

В среднем в мае килограмм сахара стоил 29,23 гривны.

Вот цены на сахар в крупнейших торговых сетях в Украине: