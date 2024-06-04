Що з експортом цукру в Україні

Як повідомила голова ради директорів асоціації Національної асоціації цукровиків України Яна Кавушевська, за підсумками травня Україна експортувала 65% цукру до ЄС і 35% до інших країн. Минулого місяця загальний обсяг досяг рекордних 108 тисяч тонн.

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Експорт цукру вважається досить вдалим, адже позитивно проявляється навіть попри експортні обмеження.

30 травня уряд ввів обмеження на експорт українського цукру до ЄС, але тішить те, що наші виробники відновили шляхи не лише в Європу, а й на світовий ринок, зокрема, до країн Середземномор'я й західної Африки,

– каже Яна Кавушевська.

З огляду на те, що ситуація з цукровими буряками торік була непоганою, вважається, що цукровий буряк і надалі залишатиметься в трійці лідерів за рентабельністю і може стати хорошою заміною зернових.

Скільки зараз коштує цукор

В середньому у травні кілограм цукру коштував 29,23 гривні.

Ось ціни на цукор у найбільших торговельних мережах в Україні: