Украина начинает производство оружия за границей, – Зеленский

Владимир Зеленский анонсировал начало экспорта украинских технологий за границу в формате открытия линий производства оружия в Европе и не только. Летом будут подписаны соответствующие документы в рамках программы Build with Ukraine.

На встрече с журналистами Зеленский уточнил, как будет работать новая программа совместного производства вооружения, сообщает 24 Канал.

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Украина экспортирует военные технологии

Мы будем давать соответствующие технологии и будем производить в их странах оружие для нас и для них: дроны разного типа, ракеты и, возможно, артиллерию. Уже есть договоренности. Во время войны мы планируем всем этим обеспечивать украинские Вооруженные Силы,

– объяснил глава государства.

В 2025 году Киев нашел для ОПК 43 миллиарда долларов. "Украина – это часть безопасности Европы, и мы хотим, чтобы в следующем году на наш ОПК, на внутреннее производство выделяли 0,25% ВВП того или иного государства-партнера", – отметил Зеленский.

К слову, политик сообщил, что Вашингтону был передан запрос на новый пакет оружия, необходимого для Украины. Киев ожидает ответ.