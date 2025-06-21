Украина начинает производство оружия за границей, – Зеленский
- Украина начинает открывать линии производства оружия за границей.
- Украина будет экспортировать технологии производства дронов, ракет и артиллерии для своих ВСУ и стран-партнеров.
Владимир Зеленский анонсировал начало экспорта украинских технологий за границу в формате открытия линий производства оружия в Европе и не только. Летом будут подписаны соответствующие документы в рамках программы Build with Ukraine.
На встрече с журналистами Зеленский уточнил, как будет работать новая программа совместного производства вооружения, сообщает 24 Канал.
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Украина экспортирует военные технологии
Мы будем давать соответствующие технологии и будем производить в их странах оружие для нас и для них: дроны разного типа, ракеты и, возможно, артиллерию. Уже есть договоренности. Во время войны мы планируем всем этим обеспечивать украинские Вооруженные Силы,
– объяснил глава государства.
В 2025 году Киев нашел для ОПК 43 миллиарда долларов. "Украина – это часть безопасности Европы, и мы хотим, чтобы в следующем году на наш ОПК, на внутреннее производство выделяли 0,25% ВВП того или иного государства-партнера", – отметил Зеленский.
К слову, политик сообщил, что Вашингтону был передан запрос на новый пакет оружия, необходимого для Украины. Киев ожидает ответ.