Украина и Польша продлили действие гарантированной мощности для поставок газа

Оператор газотранспортной системы Украины и польский оператор Gaz-System продлили действие гарантированной мощности на вход в Украину. Она будет действовать до октября 2026 года.

Польша подтвердила Украине действия гарантированной мощности

Это улучшит безопасность поставок природного газа для обеих стран, пишет 24 Канал со ссылкой на Оператора ГТС Украины.

Читайте также Украина сможет импортировать больше газа через новый маршрут

Объемы транспортировки составят 6,0 миллиона кубометров (при температуре 0 градусов по Цельсию) и в объеме 6,4 миллиона кубометров (при температуре +20 градусов по Цельсию) в сутки.

Продолжение действия увеличенных гарантированных мощностей из Польши в Украину на следующий газовый год, безусловно, улучшит безопасность поставок природного газа для обеих стран,

– сказал исполняющий обязанности генерального директора Владислав Медведев.

Согласно его словам, для Украины важно развивать это направление:

для доступа к LNG-поставкам со всего мира через польские терминалы;

чтобы предлагать свои мощности для хранения газа и балансировки рынка.

Мощности, не законтрактованные по ранее предложенным продуктам, будут предоставлены на GCP GAZ-SYSTEM/UA TSO в соответствии с текущей ситуацией с транспортировкой как гарантированная мощность на годовых, квартальных, месячных, суточных и внутрисуточных продуктах до конца 2025/2026 газового года,

– говорится в заметке.

Заметьте! Интерконнектор с Польшей позволяет предлагать Украине мощности до 2,2 миллиарда кубометров в год (6 миллиона кубометров в сутки при температуре 0 градусов по Цельсию) и до 2,3 миллиарда метров в год (6,4 миллиона кубометров при температуре +20 градусов по Цельсию.