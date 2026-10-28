Украина получила сотни миллионы долларов: деньги уже поступили в госбюджет

Международные партнеры продолжают оказывать поддержку украинской системе здравоохранения в условиях войны. Государство привлекло новый крупный транш.

Сколько денег поступило в Украину и на что их потратят

В государственный бюджет Украины уже поступило 404,5 миллиона долларов в рамках проекта "THRIVE" от Японии и Всемирного банка, о чем сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Из этой суммы 304,5 миллиона долларов предоставило правительство Японии в качестве финансовой поддержки.

предоставило правительство Японии в качестве финансовой поддержки. А еще 100 миллионов долларов поступили в виде кредита от Международной ассоциации развития.

Средства уже поступили в государственный бюджет,

– написал Корецкий.

Проект THRIVE направлен на повышение эффективности Программы медицинских гарантий, улучшение качества и доступности медицинских услуг. В рамках проекта Украина уже получила 701,7 миллиона долларов.

Напомним, что в начале октября Япония также расширила санкции против России. Ограничения касаются 33 компаний и 9 физических лиц.

В частности, 28 октября Украина получила значительную поддержку от различных стран. Например, " правительство Нидерландов " предоставил 1,2 миллиарда евро помощи. Поддержка предусмотрена на следующие три года.

А Финляндия выделила финансовый пакет на сумму 240 миллионов евро. Деньги будут направлены на восстановление критической инфраструктуры и укрепление оборонного сектора.

Также о помощи объявили Великобритания и Мальта. Лондон готовит дополнительную помощь общим объемом 10 миллиардов фунтов стерлингов. А правительство Мальты присоединилось к Фонду поддержки энергетики Украины и выделило 50 тысяч евро.