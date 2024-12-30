Замороженные российские активы начали работать: Шмыгаль сообщил о новой помощи
30 декабря 2024, 12:54Читати новину українською
США сделали важный шаг в поддержке Украины к победе над Россией. Поэтому вскоре страна получит более десятка миллиардов долларов, которые будут обеспечены доходами от замороженных российских активов.
Какую помощь Украине предоставят США
Как сообщил премьер-министр в своем телеграм-канале, передает 24 Канал, Украина получит от США 15 миллиардов долларов, что обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов.
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Как добавил Шмыгаль, соответствующее соглашение подписали украинский Минфин и Всемирный банк.
Это будут средства в рамках проекта PEACE in Ukraine и часть взноса США на сумму 20 миллиардов долларов по инициативе G7, которые направим на социальные и гуманитарные расходы.
Глава правительства поблагодарил США за реализацию и поддержку инициативы, которая заставляет Россию платить за агрессию против Украины.