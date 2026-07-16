Швеция направляет помощь Украине: на что будут потрачены средства

В четверг, 16 июля, правительство Швеции приняло решение выделить 1,4 миллиарда шведских крон для Украины. Средства будут направлены на поддержку нового кризисного механизма Всемирного банка для Украины.

Какую помощь оказывает Украине Швеция

То есть новые кредиты на сумму около 4,2 миллиарда шведских крон будут направлены на восстановление и реконструкцию страны, о чем говорится на сайте правительства страны.

Всемирный банк является ключевым партнером Украины в проведении реформ и укреплении экономической устойчивости. Отмечается, что именно Швеция сыграла важную роль в создании нового кризисного механизма.

Бенджамин Доуса Министр международного развития и внешней торговли Страна нуждается в значительной поддержке, чтобы и в дальнейшем выплачивать зарплаты работникам здравоохранения и поддерживать работу энергосистемы. Именно поэтому правительство сегодня приняло решение выделить 1,4 миллиарда шведских крон Всемирному банку для его деятельности в Украине, что позволит предоставить Украине новые кредиты на сумму, эквивалентную 4,2 миллиарда шведских крон.

Подчеркивается, что с февраля 2022 года Всемирный банк направилУкраине более 90 миллиардов долларов США и стал важным партнером в укреплении устойчивости страны, в частности в сферах энергетики, здравоохранения, сельского хозяйства, образования и транспорта.

Кроме того, Всемирный банк поддерживает украинские реформы, направленные на долгосрочное укрепление экономики и продвижение страны на пути к членству в ЕС.

Вклад Швеции в размере 1,4 миллиарда шведских крон будет направлен в программу Special Program for Ukraine Recovery 2.0 в рамках нового механизма IDA Crisis Facility 2.0 Всемирного банка.

Таким образом, Украина заручилась поддержкой союзников – как международных организаций, так и других стран. Это позволяет стране устоять в войне против России.

Что еще известно о помощи Украине

Напомним, что в НАТО уже выделили финансовую помощь для Украины. В частности, уже в этом году союзники обязуются предоставить Украине 70 миллиардов евро.

Великобритания также присоединяется к поддержке Украины. Лондон договорился с Евросоюзом об участии оборонных компаний страны в контрактах, которые будут финансироваться в рамках программы поддержки Украины.