Яку допомогу надає Україні Швеція

Тобто нові кредити на суму близько 4,2 мільярда шведських крон спрямують для відбудови та відновлення країни, про що йдеться на сайті уряду країни.

Світовий банк є ключовим партнером України у проведенні реформ та зміцненні економічної стійкості. Наголошується, що саме Швеція відіграла важливу роль у створенні нового кризового механізму.

Бенджамін Доуса Міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Країна потребує значної підтримки, щоб і надалі виплачувати зарплати працівникам охорони здоров’я та підтримувати роботу енергосистеми. Саме тому уряд сьогодні ухвалив рішення виділити 1,4 мільярда шведських крон Світовому банку для його діяльності в Україні, що дозволить надати нові кредити Україні на суму, еквівалентну 4,2 мільярда шведських крон.

Підкреслюється, що від лютого 2022 року Світовий банк спрямував Україні понад 90 мільярдів доларів США та стала важливим партнером у зміцненні стійкості країни, зокрема у галузях енергетики, охорони здоров’я, сільського господарства, освіти, транспорту.

Крім того, Світовий банк підтримує українські реформи, спрямовані на довгострокове зміцнення економіки та просування країни на шляху до членства в ЄС.

Внесок Швеції у розмірі 1,4 мільярда шведських крон буде спрямований до програми Special Program for Ukraine Recovery 2.0 у межах нового IDA Crisis Facility 2.0 Світового банку.

Таким чином, Україна заручилась підтримкою від союзників – як від міжнародних організацій, так і від інших країн. Це надає змогу країні вистоювати у війні проти Росії.

Що ще відомо про допомогу Україні

Нагадаємо, що у НАТО вже виділили грошову допомогу для України. Зокрема, вже у цьому році союзники зобов’язуються надати Україні 70 мільярдів євро.

Велика Британія також доєднується до підтримки України. Лондон домовився з Євросоюзом про участь оборонних компаній країни у контрактах, які фінансуватимуться в межах програми підтримки України.