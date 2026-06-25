Що передбачає угода Мінфіну та Світового банку

Угоду ухвалена у межах Першої Програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору (DPO), про що повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

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Згідно з інформацією, угода передбачає:

1,04 мільярда доларів позики на політику розвитку, з яких 500 мільйонів доларів забезпечені гарантією Великої Британії, а ще 540 мільйонів доларів – гарантією Японії;

2,35 мільярда доларів грантового фінансування від Фонду F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF.

Юлія Свириденко повідомила, що ці домовленості стали можливими завдяки великій роботі над реформами – Україна ухвалила 13 законів та 7 підзаконних актів. Йдеться про рішення у сферах:

публічних закупівель;

факторингу;

інтеграції енергоринку з Євросоюзом;

розвитку агросектору;

ветеранського підприємництва;

житлової політики;

дошкільної та професійної освіти;

відновлення системи моніторингу парникових газів.

Окремо з Аджаєм Бангою обговорили наступний етап партнерства. Працюємо разом над концепцією "Економіки майбутнього" – довгостроковою стратегією, яка має визначити, якою буде українська економіка після завершення війни,

– зазначила Свириденко.

Політикиня написала, що серед пріоритетів також сучасна житлова політика, зокрема масштабування доступної іпотеки та створення умов для того, аби мільйони українців могли придбати власне житло. Також окрему увагу приділили приватизації.

Таким чином, Україна отримує підтримку від союзників, якими є різні держави та міжнародні організації. Така допомога підтримує цивільне населення під час російського вторгнення.

Що ще слід знати про Світовий банк

Подібну суму – 3,39 мільярда доларів – вже анонсували раніше. Вона стала відома, коли Світовий банк затвердив нову програму підтримки.

А 10 червня Юлія Свириденко повідомила, що до Державного бюджету надійшло 236 мільйона євро. Гроші були спрямовані у межах проєкту Світового банку PEACE in Ukraine.