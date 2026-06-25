Что предусматривает соглашение между Минфином и Всемирным банком

Соглашение принято в рамках Первой Программы политики развития рабочих мест и роста частного сектора (DPO), о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

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Согласно информации, соглашение предусматривает:

1,04 миллиарда долларов кредита на развитие политики, из которых 500 миллионов долларов обеспечены гарантией Великобритании, а ещё 540 миллионов долларов — гарантией Японии;

2,35 миллиарда долларов грантового финансирования от Фонда F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF.

Юлия Свириденко сообщила, что эти договоренности стали возможными благодаря большой работе над реформами — Украина приняла 13 законов и 7 подзаконных актов. Речь идет о решениях в следующих сферах:

государственных закупок;

факторинга;

интеграции энергорынка с Евросоюзом;

развития агросектора;

ветеранов-предпринимателей;

жилищной политики;

дошкольного и профессионального образования;

восстановления системы мониторинга парниковых газов.

Отдельно с Аджаем Бангой обсудили следующий этап партнерства. Работаем вместе над концепцией "Экономики будущего" — долгосрочной стратегией, которая должна определить, какой будет украинская экономика после завершения войны,

– отметила Свириденко.

Политик написала, что среди приоритетов также современная жилищная политика, в частности расширение доступной ипотеки и создание условий для того, чтобы миллионы украинцев могли приобрести собственное жилье. Также отдельное внимание уделили приватизации.

Таким образом, Украина получает поддержку от союзников, которыми являются различные государства и международные организации. Такая помощь поддерживает гражданское население во время российского вторжения.

Что ещё следует знать о Всемирном банке

Аналогичную сумму — 3,39 миллиарда долларов — уже анонсировали ранее. Об этом стало известно, когда Всемирный банк утвердил новую программу поддержки.

А 10 июня Юлия Свириденко сообщила, что в Государственный бюджет поступило 236 миллионов евро. Деньги были направлены в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine.