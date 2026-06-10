На что правительство направит сотни миллионов евро

Средства предоставлены Международным банком реконструкции и развития под гарантию Правительства Королевства Швеция, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

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Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Проект PEACE in Ukraine был основан 4 года назад для бюджетной поддержки в условиях войны После поступления нового финансирования общий объем средств по этой программе достиг 53,5 миллиарда долларов.

Деньги будут направлены на финансирование ключевых социальных расходов и пенсий.

Ценим весомую и своевременную поддержку наших друзей и партнеров, которая усиливает Украину в условиях российского полномасштабного вторжения,

– написала Свириденко.

Напомним, что Министерство финансов Украины и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении займа на общую сумму 236 миллионов евро в мае. Подписантом кредитного соглашения от Украины выступил Министр финансов Украины Сергей Марченко, от Всемирного банка – Операционный менеджер по делам стран Восточной Европы Кевин Томлинсон.

В частности, в апреле состоялись встречи Министерства финансов Украины с командой Всемирного банка. Приоритетом на 2026 год определено дальнейшую мобилизацию ресурсов для поддержания бюджетной устойчивости. Особое внимание уделено реализации реформ в рамках Development Policy Operation (DPO).

С 2022 года через механизмы Всемирного банка Украина привлекла более 71 миллиарда долларов США. Более того, в партнерстве с Банком было реализовано 27 проектов на общую сумму 34,5 миллиарда долларов США.