На що уряд спрямує сотні мільйонів євро

Кошти надані Міжнародним банком реконструкції та розвитку під гарантію Уряду Королівства Швеція, про що повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

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Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Проєкт PEACE in Ukraine було започатковано 4 роки тому для бюджетної підтримки в умовах війни Після надходження нового фінансування загальний обсяг коштів за цією програмою сягнув 53,5 мільярда доларів.

Гроші будуть спрямовані на фінансування ключових соціальних видатків та пенсій.

Цінуємо вагому та своєчасну підтримку наших друзів та партнерів, яка посилює Україну в умовах російського повномасштабного вторгнення,

– написала Свириденко.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали угоду про надання позики на загальну суму 236 мільйонів євро у травні. Підписантом кредитної угоди від України виступив Міністр фінансів України Сергій Марченко, від Світового банку – Операційний менеджер у справах країн Східної Європи Кевін Томлінсон.

Зокрема, у квітні відбулися зустрічі Міністерства фінансів України з командою Світового банку. Пріоритетом на 2026 рік визначено подальшу мобілізацію ресурсів для підтримки бюджетної стійкості. Окрему увагу приділено реалізації реформ у межах Development Policy Operation (DPO).

З 2022 року через механізми Світового банку Україна залучила понад 71 мільярд доларів США. Ба більше, у партнерстві з Банком було реалізовано 27 проєктів на загальну суму 34,5 мільярда доларів США.