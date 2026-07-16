Какую помощь оказывает Украине Швеция

То есть новые кредиты на сумму около 4,2 миллиарда шведских крон будут направлены на восстановление и реконструкцию страны, о чем говорится на сайте правительства страны.

Всемирный банк является ключевым партнером Украины в проведении реформ и укреплении экономической устойчивости. Отмечается, что именно Швеция сыграла важную роль в создании нового кризисного механизма.

Бенджамин Доуса Министр международного развития и внешней торговли Страна нуждается в значительной поддержке, чтобы и в дальнейшем выплачивать зарплаты работникам здравоохранения и поддерживать работу энергосистемы. Именно поэтому правительство сегодня приняло решение выделить 1,4 миллиарда шведских крон Всемирному банку для его деятельности в Украине, что позволит предоставить Украине новые кредиты на сумму, эквивалентную 4,2 миллиарда шведских крон.

Подчеркивается, что с февраля 2022 года Всемирный банк направилУкраине более 90 миллиардов долларов США и стал важным партнером в укреплении устойчивости страны, в частности в сферах энергетики, здравоохранения, сельского хозяйства, образования и транспорта.

Кроме того, Всемирный банк поддерживает украинские реформы, направленные на долгосрочное укрепление экономики и продвижение страны на пути к членству в ЕС.

Вклад Швеции в размере 1,4 миллиарда шведских крон будет направлен в программу Special Program for Ukraine Recovery 2.0 в рамках нового механизма IDA Crisis Facility 2.0 Всемирного банка.

Таким образом, Украина заручилась поддержкой союзников – как международных организаций, так и других стран. Это позволяет стране устоять в войне против России.

Что еще известно о помощи Украине

Напомним, что в НАТО уже выделили финансовую помощь для Украины. В частности, уже в этом году союзники обязуются предоставить Украине 70 миллиардов евро.

Великобритания также присоединяется к поддержке Украины. Лондон договорился с Евросоюзом об участии оборонных компаний страны в контрактах, которые будут финансироваться в рамках программы поддержки Украины.