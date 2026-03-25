Молдова объявляет чрезвычайное положение в энергетике: как Кишиневу поможет Украина
- Со среды, 25 марта, в Молдове устанавливается чрезвычайное положение в энергетике на 60 дней из-за отключения линии "Исакча-Вулканешты".
- Укрэнерго поможет отремонтировать поврежденные провода, которые были поражены российскими атаками на Украину, которые затронули энергетическую инфраструктуру Молдовы.
Со среды, 25 марта, в энергетике Республики Молдова устанавливается чрезвычайное положение. Оно продлится ровно 60 дней.
Как Укрэнерго планирует помочь Молдове?
Это решение принято после серьезного инцидента, приведшего к отключению линии "Исакча-Вулканешты", о чем сообщил министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету на своей странице в Facebook.
Хочу рассказать о главной причине, которая привела к отключению этой линии,
– говорится в сообщении министра Молдовы.
Он объяснил, что российские атаки на Украину задели энергетическую инфраструктуру, находящуюся в собственности Республики Молдова. Несколько "шахедов" попали в энергетические объекты.
В частности последствия уже заметны:
- повреждены провода;
- перебои в работе системы.
Работы по восстановлению поврежденных проводов могут длиться до семи дней. В частности оборванные проводники поможет отремонтировать компания Укрэнерго.
У Министерстве энергетики Молдовы еще 24 марта отметили, что в результате атак России на энергетическую инфраструктуру на юге Украины отключена воздушная линия электропередачи "Исакча-Вулканешты". Для управления ситуацией, оперативной мобилизации ресурсов, а также для защиты граждан и обеспечения бесперебойной работы жизненно важных служб предложили ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе сроком на 60 дней.
В частности в тот же день – 24 марта – Кабинет Министров страны одобрил объявление чрезвычайного положения в энергетическом секторе.
Что еще следует знать о ситуации с Молдовой?
- Напомним, что премьер-министр Молдовы заявил об отключении трансграничной линии электропередачи, которая обеспечивает около 50% потребностей страны в электроэнергии.
- Ситуацию Кишинев называет "очень сложной". Правительство призывает граждан максимально снизить потребление света.