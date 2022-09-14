Бюджет победы: Украина на войну с россией потратит более половины сметы

В 2023 году более половины бюджета Украины пойдет на военные нужды. Военные расходы Украины в следующем году по проекту бюджета составят более триллиона гривен.

Военные ассигнования в 2023 году возрастут в четыре раза

О том, что в 2023 году более половины бюджета пойдет на военные нужды, объявили президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмигаль, пишет 24 канал.

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Зеленский во время заседания Ставки Главнокомандующего и Шмигаль на заседании правительства сказали, что военные расходы Украины в 2023 году по проекту бюджета составят более триллиона гривен.

Премьер-министр сообщил, что военные ассигнования в 2023 году возрастут в четыре раза по сравнению с проектом бюджета на 2022 год и составят 1 триллион 136 миллиардов гривен.

Шмигаль заявил, что эти деньги пойдут на зарплату военным, обеспечение армии, закупку и ремонт техники и оружия и другие связанные с войной цели.

Бюджет 2023 года – это бюджет победы. Уже сейчас мы честно говорим обществу, что год будет непростым. Война – это дорого. Очень дорого,

– сказал Шмигаль.

Что известно о бюджете на 2023 год

Кабмин 13 сентября одобрил проект государственного бюджета на 2023 год. Ожидается, что 14 сентября документ будет зарегистрирован в Верховной Раде.

Нардепы смогут давать свои предложения до 1 сентября. Голосовать в первом чтении планируется провести до 20 октября.

До 3 ноября правительство должно вернуть Верховной Раде документ с учетом предоставленных нардепами Бюджетных заключений.

Главный приоритет бюджета-2023 – оборона и безопасность нашей страны. Второй приоритет – социальные программы.

Собственные доходы бюджета составляют 1,28 триллиона гривен, расходы – 2,57 триллиона гривен. Дефицит заложен более чем в 3 миллиарда долларов ежемесячно, или 20% ВВП.

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