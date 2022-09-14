Військові асигнування у 2023 році зростуть у чотири рази

Про те, що у 2023 році понад половина бюджету піде на військові потреби, оголосили президент Володимир Зеленський та прем'єр Денис Шмигаль, пише 24 канал.

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Зеленський під час засідання Ставки Головнокомандувача та Шмигаль на засіданні уряду сказали, що військові витрати України у 2023 році за проєктом бюджету становитимуть понад трильйон гривень.

Прем'єр-міністр повідомив, що військові асигнування у 2023 році зростуть у чотири рази в порівнянні з проєктом бюджету на 2022 рік і складуть 1 трильйон 136 мільярдів гривень.

Шмигаль заявив, що ці гроші підуть на зарплату військовим, забезпечення армії, закупівлю та ремонт техніки та зброї та на інші пов'язані з війною цілі.

Бюджет 2023 року – це бюджет перемоги. Вже зараз ми чесно говоримо суспільству, що рік буде непростим. Війна – це дорого. Дуже дорого,

– сказав Шмигаль.

Що відомо про бюджет на 2023 рік

Кабмін 13 вересня схвалив проєкт Державного бюджету на 2023 рік. Очікується, що 14 вересня документ зареєструють у Верховній Раді.

Нардепи зможуть надавати свої пропозиції до 1 вересня. Голосувати у першому читанні планують провести до 20 жовтня.

До 3 листопада уряд повинен повернути Верховній Раді документ з урахуванням наданих нардепами Бюджетних висновків.

Головний пріоритет бюджету-2023 – оборона та безпека нашої країни. Другий пріоритет – соціальні програми.

Власні доходи бюджету становлять 1,28 трильйона гривень, видатки – 2,57 трильйона гривень. Дефіцит закладено у понад 3 мільярди доларів щомісячно, або 20% ВВП.

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