Украина предложила Словакии поддержку в энергетической стабильности

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михалом Шимечко. Основной темой обсуждения стало возможное продолжение транзита российского газа через территорию Украины.

Украина хочет конструктива со Словакией

Владимир Зеленский заявил о готовности помочь Словакии в сфере энергетики, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Владимир Зеленский Президент Украины Мы готовы говорить об энергетической безопасности. Эта тема является чувствительной. Мы очень открыты, готовы помочь словацкому народу достичь энергетической стабильности. Но для нас важно услышать сигнал от словацкого народа, что вы также будете поддерживать украинский народ на нашем пути в ЕС и НАТО, потому что это для нас ключевое.

Президент отметил, что диалог между странами возможен, даже несмотря на отказ премьер-министра Роберта Фицо посетить Киев для переговоров.

Мы были готовы принять лидера наших друзей из Словакии, но приехал другой лидер,

– отметил Зеленский.

К слову! Ранее Фицо в видеообращении пригласил Зеленского на переговоры для обсуждения прекращения транзита российского газа по территории Украины.