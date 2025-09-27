Украина вскоре предложит Словакии альтернативы в отношении российских газа и нефти, – Зеленский
Украина вскоре предложит Словакии альтернативы относительно российских газа и нефти. Об этом президент Владимир Зеленский договорился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Позже состоится встреча правительств Украины и Словакии. Об этом сообщает 24 Канал.
Что Зеленский рассказал о ресурсных переговорах со Словакией?
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина вскоре предложит Словакии альтернативы российским газу и нефти. Об этом он договорился с премьер-министром страны Робертом Фицо. В октябре также могу состояться встреча между Украиной и Словакией на уровне правительств.
Будет заседание чиновников в Словакии, где Украина может предложить и уже предложит альтернативные шаги по энергетической поддержке,
– отметил Зеленский.
Может ли Словакия отказаться от российских энергоносителей?
Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что Словакия отвергает давление на отказ от нефти и газа России, поскольку потеря контрактов до 2034 года может обойтись в 10 миллиардов евро.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Словакия может прекратить импорт российских энергоресурсов, если будет иметь альтернативные источники поставок
Министр экономики Словакии заявила, что пока есть альтернативный маршрут и пропускная способность достаточна, Словакия не имеет проблем с диверсификацией. Но полное отключение от российских поставок составило бы риск, поскольку Словакия расположена на самом конце альтернативных маршрутов поставок с Запада.