Историческое решение: Украина прекратила транзит российского газа

Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию. Это нужно из соображений национальной безопасности.

Украина остановила транспортировку российского природного газа по своей территории. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

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Россия несет финансовые потери



Украина в установленном порядке проинформировала об этом международных партнеров. В Минэнерго отметили, что это – историческое событие.

Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа,

– говорится в сообщении.

Там также объяснили, что европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина.



С 1 января 2025 года газотранспортная система Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа. Инфраструктура системы подготовлена к такому функционированию.

В России подтвердили, что "Газпром" прекратил транзит газа через Украину. Ранее писали о том, что эта компания сокращает транзит, а с 1 января планируют его прекратить, что и произошло.