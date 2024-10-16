Какое место заняла Украина в рейтинге
В обновленном рейтинге Украина заняла 150-е место среди 165 стран и территорий, в то время, как в прошлом году занимала 113-е место, сообщает канадский Институт Фрейзера. Это падение обусловлено тем, что в рейтинге впервые учтены данные, собранные после начала полномасштабного вторжения России.
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Поэтому, оценки Украины по основным компонентам экономической свободы претерпели ухудшение:
- Размер правительства: снизился с 7,29 до 5,83.
- Правовая система и права собственности: уменьшился с 4,58 до 4,37.
- Доступ к надежным деньгам: упал с 6,39 до 4,68.
- Свобода международной торговли: снизилась с 6,68 до 6,05.
- Регулирование рынка труда и бизнеса: уменьшился с 5,37 до 4,67.
На дне рейтинговой таблицы вместе с Украиной оказались страны, такие как: Йемен, Ливия, Иран, Аргентина, Мьянма, Алжир, Сирия, Судан, Зимбабве и Венесуэла. В то же время средний мировой показатель экономической свободы также продолжает снижаться.
Интересно! Возглавил рейтинг Гонконг, сместив Сингапур на второе место. На третьем и четвертом местах расположились Швейцария и Новая Зеландия соответственно, а США занимают пятую позицию.