Какое место заняла Украина в рейтинге

В обновленном рейтинге Украина заняла 150-е место среди 165 стран и территорий, в то время, как в прошлом году занимала 113-е место, сообщает канадский Институт Фрейзера. Это падение обусловлено тем, что в рейтинге впервые учтены данные, собранные после начала полномасштабного вторжения России.

Читайте также: Может ли конец осени стать переломным для курса доллара

Поэтому, оценки Украины по основным компонентам экономической свободы претерпели ухудшение:

Размер правительства: снизился с 7,29 до 5,83.

снизился с 7,29 до 5,83. Правовая система и права собственности: уменьшился с 4,58 до 4,37.

уменьшился с 4,58 до 4,37. Доступ к надежным деньгам: упал с 6,39 до 4,68.

упал с 6,39 до 4,68. Свобода международной торговли: снизилась с 6,68 до 6,05.

снизилась с 6,68 до 6,05. Регулирование рынка труда и бизнеса: уменьшился с 5,37 до 4,67.

На дне рейтинговой таблицы вместе с Украиной оказались страны, такие как: Йемен, Ливия, Иран, Аргентина, Мьянма, Алжир, Сирия, Судан, Зимбабве и Венесуэла. В то же время средний мировой показатель экономической свободы также продолжает снижаться.

Интересно! Возглавил рейтинг Гонконг, сместив Сингапур на второе место. На третьем и четвертом местах расположились Швейцария и Новая Зеландия соответственно, а США занимают пятую позицию.