Яке місце зайняла Україна у рейтингу

В оновленому рейтингу Україна посіла 150-те місце серед 165 країн і територій, в той час, як минулого року займала 113-те місце, повідомляє канадський Інститут Фрейзера. Це падіння зумовлене тим, що в рейтингу вперше враховані дані, зібрані після початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Відтак, оцінки України за основними компонентами економічної свободи зазнали погіршення:

Розмір уряду: знизився з 7,29 до 5,83.

знизився з 7,29 до 5,83. Правова система та права власності: зменшився з 4,58 до 4,37.

зменшився з 4,58 до 4,37. Доступ до надійних грошей: впав з 6,39 до 4,68.

впав з 6,39 до 4,68. Свобода міжнародної торгівлі: знизилася з 6,68 до 6,05.

знизилася з 6,68 до 6,05. Регулювання ринку праці та бізнесу: зменшився з 5,37 до 4,67.

На дні рейтингової таблиці разом з Україною опинилися країни, такі як: Ємен, Лівія, Іран, Аргентина, Мʼянма, Алжир, Сирія, Судан, Зімбабве та Венесуела. Водночас середній світовий показник економічної свободи також продовжує знижуватися.

Цікаво! Очолив рейтинг Гонконг, змістивши Сингапур на друге місце. На третьому та четвертому місцях розташувалися Швейцарія та Нова Зеландія відповідно, а США займають п’яту позицію.