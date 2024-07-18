Украина начала новый этап переговоров по реструктуризации еврооблигаций
Источник:Bloomberg
Украина начала второй раунд переговоров с держателями облигаций. Цель - обсудить условия реструктуризации долга страны, чтобы облегчить финансовое бремя, вызванное войной.
Как продолжаются переговоры
Переговоры, которые продолжаются с середины июля, привлекают основных кредиторов Украины, держащих значительную часть ее долговых обязательств.
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Завершение моратория на выплаты украинского долга истекает 1 августа.
Украинские представители надеются достичь согласия, которая позволит уменьшить долговую нагрузку и способствовать стабилизации экономики. Ранее в июле Украина уже имела предварительные консультации по этому вопросу.Обратите внимание! В июне, во время первого раунда, Украина не достигла согласия с частными владельцами евробондов по реструктуризации выплат.
Что предлагает Украина
Министерство финансов Украины предлагает два варианта обмена всех 13 серий еврооблигаций:
- обмен на инструменты с фиксированным доходом и государственные деривативные инструменты;
- обмен на простые облигации.
В первом случае деривативы будут конвертированы в простые облигации в 2027 году, с номинальной стоимостью, что зависит от налоговых поступлений и роста ВВП по прогнозам МВФ.Обратите внимание! Оба варианта предложения реструктуризации украинского долга предусматривают номинальное снижение долга от 25% до 60%, в зависимости от темпов восстановления страны в течение периода действия программы МВФ.