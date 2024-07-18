Как продолжаются переговоры

Переговоры, которые продолжаются с середины июля, привлекают основных кредиторов Украины, держащих значительную часть ее долговых обязательств.

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Завершение моратория на выплаты украинского долга истекает 1 августа.

Украинские представители надеются достичь согласия, которая позволит уменьшить долговую нагрузку и способствовать стабилизации экономики. Ранее в июле Украина уже имела предварительные консультации по этому вопросу.

Обратите внимание! В июне, во время первого раунда, Украина не достигла согласия с частными владельцами евробондов по реструктуризации выплат.

Что предлагает Украина

Министерство финансов Украины предлагает два варианта обмена всех 13 серий еврооблигаций:

обмен на инструменты с фиксированным доходом и государственные деривативные инструменты;

обмен на простые облигации.

В первом случае деривативы будут конвертированы в простые облигации в 2027 году, с номинальной стоимостью, что зависит от налоговых поступлений и роста ВВП по прогнозам МВФ.

Обратите внимание! Оба варианта предложения реструктуризации украинского долга предусматривают номинальное снижение долга от 25% до 60%, в зависимости от темпов восстановления страны в течение периода действия программы МВФ.