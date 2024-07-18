Як тривають переговори

Переговори, які тривають із середини липня, залучають основних кредиторів України, що тримають значну частину її боргових зобов'язань.

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Завершення мораторію на виплати українського боргу спливає 1 серпня.

Українські представники сподіваються досягти згоди, яка дозволить зменшити боргове навантаження та сприяти стабілізації економіки. Раніше в липні Україна вже мала попередні консультації з цього питання.

Зауважте! У червні, під час першого раунду, Україна не досягла згоди з приватними власниками євробондів щодо реструктуризації виплат.

Що пропонує Україна

Міністерство фінансів України пропонує два варіанти обміну всіх 13 серій єврооблігацій:

обмін на інструменти з фіксованим доходом і державні деривативні інструменти;

обмін на прості облігації.

У першому випадку деривативи будуть конвертовані у прості облігації у 2027 році, з номінальною вартістю, що залежить від податкових надходжень і зростання ВВП за прогнозами МВФ.

Зауважте! Обидва варіанти пропозиції реструктуризації українського боргу передбачають номінальне зниження боргу від 25% до 60%, залежно від темпів відновлення країни протягом періоду дії програми МВФ.