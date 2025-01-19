Возвращение украинских беженцев из-за рубежа может нанести ущерб экономике Европы, – Reuters

Возвращение украинцев домой после завершения войны может вызвать проблемы в экономике европейских стран. Сейчас более 4,3 миллиона беженцев из Украины находятся в ЕС и нашли рабочие места на фоне исторически низкого уровня безработицы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. Финансисты подсчитали, что экономический рост в Центральной и Восточной Европе в 2024 году составил 2,2% вместо прогнозируемых 0,8%.

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Украинцы способствуют экономическому росту в ЕС

Благодаря украинцам, которые переехали в Европу в связи с войной, экономика ЕС имеет частичные успехи. В Европе рассматривают послевоенное будущее и опасаются экономических угроз.

Демография – это риск, и это риск, который окончания войны в Украине ухудшит, потому что некоторые из этих украинцев вернутся домой,

– сказала управляющий директор Центральной и Юго-Восточной Европы Европейского банка реконструкции и развития Шарлотта Руэ.

Действительно, с марта 2022 года в Европе экономика стала еще более динамичной, быстро расширились производства и экспорт.

Но последний опрос Центрального банка Польши показал, что 59% украинских беженцев и 34% довоенных мигрантов хотели бы вернуться в Украину после окончания войны.

Новые угрозы для экономики Европы

В то же время в Польше безработица находится на рекордно низком уровне, что стало причиной роста заработной платы до пика прошлого года. Правительство Чехии также предупреждает, что в стране может быть нехватка рабочей силы в первую очередь угрожает ее экономике. Эта тенденция отражается в других странах ЕС.

Такие угрозы для экономики как рост зарплат и инфляция затрудняют снижение процентных ставок центральным банкам. Рост доллара США уже бросил вызов текущему циклу снижения ставок в Восточной Европе.

Как отметил руководитель отдела исследований Raiffeisen Bank International Гюнтер Дойбер, темпы падения инфляции, вероятно, останутся статичными в Венгрии и Румынии, а в других странах могут расти.

Это означает, что мы не ожидаем слишком большого снижения ставок в нашем регионе,

– пояснил он.

Дойбер не верит, что украинские рабочие, которые закрепились, действительно будут выезжать, когда война в Украине закончится.

Государственный секретарь Министерства финансов Сербии Ана Трипович отмечает, что рост задолженности в эпоху COVID и энергетический кризис, вызванный вторжением России в Украину, также осложняется сильным долларом США, из-за чего таким странам как Сербия будет труднее обслуживать международный долг.

Сегодня мы сталкиваемся со всеми теми угрозами и вызовами, которые возникли с разницей в годы,

– отметила Трипович.

Напомним, ранее экономист Олег Гетман предполагал, что экономические решения США при президентстве Дональда Трампа могут также иметь влияние на европейскую экономику, в частности из-за введения пошлин на американские товары. По его словам, в мире могут начаться торговые войны. Зато евро вряд ли значительно изменится в цене.