В одной из стран ЕС украинцы экономически активнее, чем местные жители

Количество украинских мигрантов росло. В частности по состоянию на 16 декабря 2024 года оно установило 6,8 миллиона человек.

Украинцы активно адаптируются за рубежом

В частности растет адаптация украинских мигрантов за рубежом, пишет 24 канал со ссылкой на НБУ в Макроэкономическом и монетарном обзоре за январь 2025 года со ссылкой на данные ООН.

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Согласно исследованию Национального банка Польши, экономическая активность мигрантов из Украины даже выше, чем поляков.

Самая высокая активность – среди украинцев, которые выехали до начала полномасштабного вторжения России в Украину (это 93%). Это объясняется двумя факторами:

более долгая адаптация: большинство людей выехали именно с целью заработков.

В то же время в III квартале 2024 года зувеличился миграционный отток за границу большого количества граждан Украины. Это произошло в частности из-за длительных отключений электроэнергии летом.

По данным ООН, количество украинских мигрантов в течение III квартала выросло почти на 200 тысяч. Однако в следующем квартале рост продолжился.

Важно! В НБУ считают, что риски дальнейшего усиления миграционного оттока остаются значительными.