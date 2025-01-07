Українці активно адаптуються за кордоном

Зокрема зростає адаптація українських мігрантів за кордоном, пише 24 канал з посиланням на НБУ у Макроекономічному та монетарному огляді за січень 2025 року з посиланням на дані ООН.

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Згідно з дослідженням Національного банку Польщі, економічна активність мігрантів з України є навіть вищою, ніж поляків.

Найвища активність – серед українців, які виїхали до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну (це 93%). Це пояснюється двома чинниками:

довша адаптація: більшість людей виїхали саме з метою заробітків.

Водночас в III кварталі 2024 року збільшився міграційний відплив за кордон великої кількості громадян України. Це відбулося зокрема через тривалі відключення електроенергії влітку.

За даними ООН, кількість українських мігрантів упродовж III кварталу зросла майже на 200 тисяч. Однак у наступному кварталі зріст продовжився.

Важливо! В НБУ вважають, що ризики подальшого посилення міграційного відпливу залишаються значними.