Надо проверить трудовую: эти ошибки могут оставить украинцев без выплат
- Если в трудовой книжке есть ошибки, обратитесь к работодателю или архивному учреждению для исправления, или подтвердите стаж в суде.
- До 2026 года украинцы должны оцифровать свои трудовые книжки; если ошибки дублируются в электронном реестре, подайте уточняющие документы через портал ПФУ.
Трудовые книжки считаются важным документом для получения пенсии, подтверждения стажа и тому подобное. Однако иногда даже в таком документе случаются ошибки.
Как украинцам не остаться без пенсии?
Что делать при таких обстоятельствах, рассказали в Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.
В частности чаще всего в трудовых книжках можно увидеть такие ошибки:
- неправильная дата принятия или увольнения;
- отсутствует запись о переводе;
- неправильно указана должность;
- нет печати или подписи;
- запись внесена с исправлением "от руки" без надлежащего оформления;
- отсутствует запись о целом периоде работы.
Подобные неточности могут привести к потере страхового стажа, отказу в назначении пенсии и т.п.
Что же делать в ситуациях, когда какие-то данные оказались неправильными или вовсе отсутствуют? Шаг первый – это обратиться к работодателю (если предприятие еще существует). Человек должен подать письменное заявление и приложить документы, подтверждающие правильные данные.
Важно! В дальнейшем следует попросить внести исправление. Оно делается с указанием, что предыдущая запись является недействительной. А зачеркивать записи запрещено.
Если предприятие было ликвидировано, то необходимо обратиться уже в архивное учреждение и подать запрос к правопреемнику (если он есть). Когда же документы уничтожены или отсутствуют – стаж можно подтвердить в судебном порядке.
Если работодатель отказывается исправлять ошибки, то работник также может обратиться в суд.
Еще один важный нюанс – с 2021 года действует переход к электронному учету трудовой деятельности. В частности украинцы должны оцифровать свои трудовые книжки до 10 июня 2026 года. Об этом сообщали в ПФУ.
Если расхождение есть только в бумажной книжке, но в электронном реестре все корректно
– риски минимальны, – заверили в Инспекции по вопросам труда и занятости населения.
Обратите внимание! Но если ошибка дублируется в реестре, то обязательно нужно подать уточняющие документы через портал ПФУ.
Что еще следует знать украинцам?
- Напомним, что оцифровать трудовые книжки украинцы должны, чтобы не "потерять" свой страховой стаж. В частности это может сделать как работодатель, так и сам работник.
- Но если человек не успеет это сделать до 10 июня, то никаких штрафов или наказаний не предусмотрено. Любой человек сможет подать данные во время назначения пенсии.