Деньги на дрова: кто может получить государственную помощь на зимний сезон

В Украине можно получить дополнительные средства на закупку дров в рамках экспериментального государственного проекта. Проект стартовал в 2023 году и продлится также в отопительный сезон 2024-2025 года.

Какую сумму можно получить

Проект имеет целью облегчить зимний период для людей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Читайте также "Тысячу Зеленского" можно будет потратить на лекарства, но есть важный нюанс

Государство предоставляет ресурсы для отопления в регионах, где невозможно газовое отопление.

Максимальный размер субсидии на приобретение твердого топлива составит 16,234 гривны в год для одной семьи, а льготники могут получить 13,6 тысячи гривен.

Важно! При расчете субсидии на дрова учитывается доход членов семьи за прошлый год, с особой поддержкой для уязвимых категорий населения.

Как оформить субсидию

Процедура оформления субсидии на дрова является аналогичной процессу получения жилищной субсидии. Чтобы получить субсидию, нужно: