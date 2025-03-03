Украинцы одного из регионов смогут получить 5 000 гривен на коммунальные услуги

В Ивано-Франковской области продолжается финансовая программа поддержки семей военнослужащих. Выплату на оплату коммунальных услуг будут предоставлять в населенных пунктах Ивано-Франковской громады.

Кто может получить выплату

Выплата помощи осуществляется раз в год, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦНАП города Ивано-Франковск.

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Сумма выплаты составляет 5 000 гривен. Она предоставляется для семей военных, а также внутренне перемещенных лиц, которые участвуют в боевых действиях.

Для получения выплаты военнослужащий или его семья должны соответствовать определенным условиям. В частности:

военный должен быть постоянно зарегистрированным или иметь статус внутренне перемещенного лица в Ивано-Франковской общине;

военнослужащий не должен иметь статуса участника боевых действий или пользоваться льготами на оплату коммунальных услуг.

Обратите внимание! Оформить финансовую помощь можно, подав соответствующее заявление в любой Центр предоставления административных услуг Ивано-Франковской общины.