Украинцы все чаще пользуются карточками вместо наличных денег

Украинцы все чаще выбирают безналичные расчеты, что свидетельствует о постепенном переходе от наличных к цифровым платежам. За последние три года количество открытых платежных карт выросло.

Почему количество банковских карточек выросло

Количество новых карточек увеличилось с 56,4 миллиона до 71,35 миллиона, что в среднем составляет две карты на человека, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Фокус".

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В начале 2025 года в Украине было открыто более 185 миллионов счетов в банках, включая 502 тысячи в небанковских платежных учреждениях.

Этот рост частично объясняется предыдущими ограничениями на переводы между карточками до 150 тысяч гривен в месяц, которые действовали до 1 апреля 2025 года. Чтобы обойти эти лимиты, многие пользователи открывали дополнительные счета в разных банках.

Почему количество счетов больше населения в стране

Все больше украинцев и бизнеса переходят на дистанционное обслуживание. В начале 2024 года 89,85% предприятий и 82,87% физических лиц пользовались онлайн-банкингом. Для сравнения: в прошлом году эти показатели были немного ниже – 89,15% и 79,47% соответственно.

По данным Нацбанка, один человек или компания могут иметь счета в нескольких банках или платежных учреждениях. Поэтому общее количество пользователей превышает численность населения Украины.

Интересно! В прошлом году услуги по открытию счетов предоставляли 63 учреждения – 61 банк и две небанковские компании.

Другие причины роста количества карт

Кроме того, рост количества карт может быть связан с миграционными процессами, когда украинцы за рубежом открывали новые счета для удобства финансовых операций.

Обратите внимание! Сейчас банки применяют риск-ориентированный подход: для клиентов с подтвержденными доходами лимиты на переводы не устанавливаются, тогда как для других могут действовать ограничения.