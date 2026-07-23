Новый способ оплаты газа: украинцы активно переходят на новый сервис

Украинцы все чаще оплачивают счета за газ более современным способом. Такой способ оплаты гораздо быстрее и проще.

На какой способ оплаты газа массово переходят украинцы

На сегодняшний день клиенты "Нафтогаза" активно пользуются приложением "Куб", почему это говорится на сайте компании.

В приложении доступны следующие функции:

передавать показания газового счетчика;

оплачивать счета – как за потребленный газ, так и за его доставку;

управлять сразу несколькими личными счетами в одном профиле;

отслеживать потребление газа через дашборд и планировать расходы;

получат дополнительную информацию о том, что такое энергосбережение, и своевременные напоминания о показаниях и оплатах.

В феврале текущего года стало известно, что приложение пользуется большой популярностью. Всего за месяц количество личных счетов, подключенных в приложении "Куб", превысило 1 миллион.

А в марте количество пользователей выросло еще больше. Количество личных счетов в приложении в начале весны 2026 года превысило 3 миллиона.

Следует также добавить, что для клиентов компании в настоящее время действует тариф 7,96 гривны за кубометр.

Что еще стоит знать клиентам "Нафтогаза"

Напомним, что украинцы больше не могут передавать показания газовых счетчиков через чат-бот GASUA в Viber или Telegram. В частности, такая функция больше не будет доступна вообще.

Также украинцы могут сэкономить на оплате газа. Это возможно, если оплатить услугу средствами с карты Национального кэшбэка.