Беженцы из Украины подняли экономику Польши на миллиарды евро

В Польшу после начала войны переехали сотни тысяч беженцев из Украины. Несмотря на опасения, что они могут стать бременем для польской экономики, украинцы работают почти так же активно, как и сами поляки.

Какой вклад украинцев в экономику Польши

Украинские беженцы в Польше обеспечили 2,7% ее ВВП в 2024 году. Такую оценку дали эксперты международной аудиторской компании Deloitte в отчете Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Мопеу.pl.

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Отчет опроверг распространенные опасения, якобы украинские беженцы наносят негативное влияние на рынок труда Польши:

69% украинцев трудоспособного возраста, которые нашли убежище в Польше, активно вовлечены в рынок труда.

Количество работающих украинских беженцев почти равно занятости среди поляков (75%).

Присутствие украинцев способствовало росту занятости среди поляков и повышению производительности польского бизнеса.

По словам представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Кевина Дж. Аллена, Польша создала беспроигрышный сценарий для обеих сторон.

Польша превратила наплыв беженцев в фактор укрепления экономики и инвестировала в человеческий капитал, который в будущем может помочь в восстановлении Украины,

– заявил Аллен.

Важно! Аналитики не зафиксировали негативных последствий для польской экономики от украинских беженцев – ни роста безработицы, ни снижения реальной заработной платы.

С какими проблемами сталкиваются украинцы в Польше

В то же время отчет указал и на некоторые проблемы, которые возникают у украинцев в Польше при трудоустройстве:

Значительная часть украинцев заняты на должностях, не соответствующих их образованию – только треть людей с высшим образованием работают по своей квалификации.

В Польше существуют правовые ограничения для украинцев – некоторые профессии доступны только для граждан страны.

Из-за ограничений многие специалисты из Украины вынуждены переквалифицироваться или снижать свои карьерные амбиции.

Между знанием польского языка и уровнем доходов существует тесная связь – украинцы, которые свободно владеют польским, зарабатывают в среднем на 700 злотых в месяц больше, чем люди с базовым знанием языка.

Стоит знать! Польша приняла почти миллион украинских беженцев и занимает второе место в ЕС по этому показателю. Подавляющее большинство из них – женщины и дети.