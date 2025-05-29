В МВФ обеспокоены решением Украины увеличить военный бюджет

Международный валютный фонд обеспокоен планами украинского правительства расширить военный бюджет. Речь идет об увеличении на примерно 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов) в этом году.

МВФ волнует увеличение военного военного бюджета Украины

Это увеличит дефицит бюджета более чем на 10% ВВП, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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МВФ согласовал с Украиной выделение следующего транша в рамках кредитного пакета на 15,5 миллиардов долларов. Кроме того, сотрудники фонда одобрили новый транш объемом около 500 миллионов долларов после завершения пересмотра программы во время визита в Киев на этой неделе. Это уже девятый транш с момента утверждения программы в 2023 году.

Соглашение еще требует утверждения советом директоров фонда, но это обычно является формальностью,

– уточнили в материале.

Переговоры МВФ с украинскими чиновниками относительно следующего транша не выявили серьезных разногласий. В то же время фонд выразил обеспокоенность планами правительства расширить военный бюджет примерно на 400 миллиардов гривен.

МВФ признает необходимость увеличения военных расходов, учитывая стагнацию мирных переговоров, однако требует от Киева четко определить источники финансирования,

– пишет Bloomberg.

Фонд также выразил обеспокоенность задержкой по назначению руководителя Таможенной службы Украины после того, как правительство согласилось провести реформу ведомства в соответствии с условиями кредитной программы МВФ.

Важно! Согласно графику программы, следующий транш в размере около 440 миллионов долларов Украина должна получить в августе, при условии успешного прохождения очередного пересмотра.