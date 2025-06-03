В Украине появятся новые банки: Гетманцев рассказал, что предусматривает законопроект
- В Украине появятся новые банки финансовой инклюзии благодаря законопроекту N13018-д, который предусматривает ограниченные банковские лицензии.
- Новый тип банков нацелен на обслуживание клиентов без устойчивого доступа к финансовым услугам, включая физических лиц, субъектов хозяйствования и органы власти.
В Украине появятся банки нового типа. Это возможно благодаря тому, что парламент проголосовал за законопроект N13018-д.
В Украине появятся новые банки
В законопроекте говорится о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития финансовой инклюзии, передает 24 Канал со ссылкой на нардепа Даниила Гетманцева.
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Законопроект предусматривает ввести новый вид банка – банка финансовой инклюзии. Он будет осуществлять деятельность на основании ограниченной банковской лицензии.
А главной задачей предлагается определить обслуживание клиентов, которые сейчас не имеют устойчивого доступа к получению финансовых услуг:
- граждан Украины и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях;
- социально уязвимых групп населения.
Также будет важным определить на законодательном уровне термины "финансовая инклюзия", "ограниченная банковская лицензия", "банк финансовой инклюзии", а также наделить НБУ полномочиями по содействию развитию финансовой инклюзии.
Согласно словам Гетманцева, нужно еще предусмотреть, что банк финансовой инклюзии сможет предоставлять банковские и другие финансовые услуги исключительно:
- физическим лицам;
- субъектам хозяйствования;
- общественным и благотворительным организациям;
- органам государственной власти и органам местного самоуправления и тому подобное.
Законопроект создаст правовые основы для появления на рынке финансовых услуг Украины новой разновидности поставщиков финансовых услуг – банков финансовой инклюзии,
– написал нардеп.
Важно! Эти банки помогут обеспечить надлежащий доступ к финансовым услугам как гражданам Украины, так и микропредприятиям в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях и на труднодоступных и малонаселенных территориях.