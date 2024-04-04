США поможет восстановить энергосистему Украины

Министр энергетики рассказал для Бриджит Бринк об актуальном состоянии украинской энергетики.

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Бриджит Бринк Министр энергетики Украины Нам удалось стабилизировать ситуацию, однако враг продолжает атаки, в частности на подстанции.

Сейчас завершается сбор информации о потребностях для преодоления последствий российских атак. Известно, что больше всего пострадали объекты тепловой и гидрогенерации. Также потребности в:

высоковольтном оборудовании;

автотрансформаторах;

оборудовании для проведения ремонтов.

Госпожа посол в свою очередь отметила, что Соединенные Штаты готовы помогать в восстановлении энергосектора и подготовке к следующему отопительному сезону. Отдельно во время встречи обсуждались вопросы сотрудничества по усилению физической защиты энергообъектов,

– написали на сайте министерства.

Также обе стороны обсудили меры для децентрализации генерации к началу следующего отопительного сезона, в частности потребность в установлении дополнительных мощностей распределенной генерации.